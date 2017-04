Léa Salamé : Attaquée sur sa grossesse par un candidat, la Toile choquée !

Celle-là, Léa Salamé ne l'avait pas vue venir. De retour après un congé maternité express, la journaliste de 37 ans se trouvait au côté de David Pujadas hier soir (jeudi 20 avril) pour coanimer l'émission politique 15 minutes pour convaincre sur France 2. Percutante pour bousculer les onze candidats de l'élection présidentielle, elle a été attaquée sur sa vie personnelle lors du grand oral de l'un d'entre eux, François Fillon.

Alors que la journaliste et maman du petit Gabriel l'interroge sur son programme sur la Sécurité sociale, le leader du parti Les Républicains ne semble pas apprécier et riposte. "Je comprends que vous posiez la question, puisque vous avez été absente quelque temps, et je me permets de vous féliciter d'ailleurs, mais j'ai déjà répondu 20 fois y compris sur ce plateau à cette question", lui répond-il, faisant très clairement référence à son congé maternité. Une remarque personnelle toute à fait saisie par Léa Salamé qui ne peut contenir un petit rictus.

Offusqués par ce commentaire, les téléspectateurs ont largement témoigné leur indignation sur les réseaux sociaux, Twitter notamment.