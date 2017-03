Léa Salamé maman : La journaliste a accouché !

Léa Salamé avait prévenu qu'elle serait revenue à temps pour couvrir les derniers mois de la campagne présidentielle et elle a tenu parole ! La journaliste de 37 ans, qui avait confirmé sa première grossesse en novembre dernier après la bourde d'une invitée à la radio, a donné naissance à son premier enfant.

Comme le dévoile le site de Closer ce mardi 14 mars 2017, Léa Salamé est donc devenue maman. La journaliste de France Inter et de France 2 (L'Émission politique, Stupéfiant !), aurait donné naissance à son bébé le dimanche 12 mars. Pour l'heure, on ignore encore le sexe de l'enfant. Toutefois, sur un plateau de télévision, Yann Moix avait évoqué une petite fille, se faisant ensuite "engueuler" par Léa Salamé qui avait refusé de confirmer.

Léa Salamé est en couple avec l'essayiste, journaliste et écrivain Raphaël Glucksmann. Une relation amoureuse récemment commentée et confirmée par Laurent Ruquier dans son émission On n'est pas couché.

Toutes nos félicitations aux heureux parents !

Thomas Montet