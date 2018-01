David, Victoria et Brooklyn Beckham : Adieux spectaculaires chez Louis Vuitton

Après Londres et Milan, la semaine de la mode s'est ouverte à Paris. Avant les défilés haute couture printemps-été 2018, ce sont les hommes qui défilent pour les collections prêt-à-porter automne-hiver 2018-2019. L'événement de ce jeudi 18 janvier 2018, c'est le tout dernier défilé du Britannique Kim Jones pour Louis Vuitton.

Arrivés mercredi à Paris, David et Victoria Beckham faisaient évidemment partie des invités. On s'en doutait puisqu'à peine arrivé place Vendôme – le couple réside au Ritz –, l'ancien footballeur s'était rendu dans la boutique Louis Vuitton à deux pas du palace. Le couple a donc bien assisté au défilé de la maison en compagnie de leur fils Brooklyn (18 ans) qui étudie la photographie à New York.

Parmi les invités se trouvait l'acteur américain James Marsden, en plein tour d'Europe avec son fils Jack. Le duo a été vu à Milan où le jeune Jack a défilé, comme plein d'autres fils de, pour Dolce & Gabbana. En début de semaine, ils étaient à Genève pour les 150 ans de la maison de haute horlogerie IWC Schaffhausen et les voilà donc ce jeudi à Paris.

Le réalisateur Xavier Dolan, les footballeurs du PSG Neymar et Kevin Trapp, mais aussi l'acteur chinois Liu Haoran et la géniale Gwendoline Christie (Game of Thrones, Star Wars) étaient présents. Joe Jonas, les mannequins et acteurs Jérémie Laheurte (ex-compagnon d'Adèle Exarchopoulos) et Will Peltz complétaient ce casting autour d'Antoine Arnault, qui représentait le groupe LVMH pour cette occasion spéciale.

Entre icônes

Ce défilé marque la fin de sept années de collaborations avec Kim Jones (38 ans) pour la ligne masculine de Louis Vuitton. Pour ses adieux, l'Anglais s'est d'ailleurs fait plaisir avec un dernier passage sur le podium 100% icônes et féminins puisque ce sont Kate Moss et Naomi Campbell qui l'entouraient pour son salut. Les deux top models portaient des boots et des trench-coats argent et or recouverts du fameux monogramme LV de la griffe. Le groupe LVMH a confirmé le départ de Kim Jones, mercredi, dans un communiqué saluant "celui qui a initié de nombreux projets et collaborations de la maison qui ont été couronnés de succès" comme avec la marque de streetwear Supreme. "Son talent et sa détermination ont permis à Louis Vuitton de devenir un acteur incontournable de la mode masculine aujourd'hui." La maison annoncera ultérieurement le nom de son/sa remplaçant(e).