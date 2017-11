Découvrez qui a été élu "Homme le plus sexy de 2017"

Tous les ans, on l'attend comme le Messie, le classement des hommes les plus sexy de l'année de People Magazine ! Après le couronnement en 2016 de l'imposant Dwayne Johnson, on se demandait qui recevrait le précieux titre cette année. Alors que certaines rumeurs annonçaient Jamie Dornan, Idris Elba ou encore Chris Pratt, l'homme le plus sexy de l'année à finalement été dévoilé ce mardi 4 novembre. Il s'agit de... Blake Shelton !

La sexy chanteur de country américain a en effet de sérieux avantages. Son physique plus qu'agréable à regarder ne laisse pas grand monde indifférent. À commencer par sa célèbre compagne, la jolie Gwen Stefani. Honoré et amusé par ce prix inattendu, le musicien de 41 ans à déclaré : "Vous avez sacrément raison, je suis M. Sexy ! J'ai été moche toute ma vie, alors si je peux être sexy pour un an, je prends. Je prends. Vous devez être à court de célébrités. On en est à nommer quelqu'un qui est à peu près symétrique."

Blake a également précisé qu'il avait hâte de pouvoir se vanter auprès de son ami et co-juré de The Voice Adam Levine. Le chanteur de Maroon 5 avait en effet était nommé Homme le plus de sexy de l'année 2013.

Depuis 1985, People Magazine désigne tous les ans un bel Apollon. Parmi les précédents lauréats, on retrouve Chris Hemsworth (2014), Brad Pitt (1995 et 2000), Denzel Washington (1996), Bradley Cooper (2011), John F. Kennedy, Jr. (1988), Hugh Jackman (2008) et Johnny Depp (2003 et 2009).