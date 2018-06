Demain nous appartient : Comment la production choisit les guests de la série

Lenni-Kim, Patrick Fiori, Mimie Mathy, Bruno Madinier, Joyce Jonathan... Depuis plusieurs semaines, les guests se bousculent dans Demain nous appartient (TF1). Dans les colonnes de Télé Loisirs, Sarah Farahmand, productrice artistique de la célèbre série, explique comment sont choisies les stars qui donnent, le temps d'un épisode, la réplique à Ingrid Chauvin ou encore Lorie Pester.

Le premier critère est la cote de popularité des invités. "Dans une série quotidienne, le personnage doit être tout de suite identifiable. Un comédien connu, véhiculant une certaine image, c'est déjà la moitié du chemin parcouru", confie-t-elle. Pour cela, la production procède de deux manières. Soit le rôle est déjà là et "on se dit que tel ou tel comédien serait idéal et on le sollicite", soit un nouveau personnage est créé spécialement pour la star en question. "On réfléchit à l'univers dans lequel les placer, afin que cela soit à la fois surprenant et logique", poursuit Sarah Farahmand.

Dans d'autres cas de figure, TF1 et Telsète, la société de production de Demain nous appartient, se mettent d'accord pour faire appel à une personnalité ayant un certain lien avec un membre du casting. C'est ce qui s'est notamment passé lorsqu'ils ont contacté Bruno Madinier. Le but ? Retrouver, treize ans plus tard, le duo mythique qu'il formait avec Ingrid Chauvin dans Dolmen.

Enfin, le but de la série de la Une est également de se différencier de Plus belle la vie (France 3), son concurrent direct. "C'est dans l'ADN de TF1 de réunir des castings prestigieux. Recevoir des guests s'inscrit dans cette logique et offre une signature au programme, déclare Sarah Farahmand. C'est aussi un moyen de se différencier de Plus belle la vie, qui n'a pas ce fonctionnement-là."

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Loisirs, en kiosques lundi 11 juin 2018.