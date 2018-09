Demain nous appartient : Les coulisses du mariage de Chloé et Alex

Le grand jour approche pour les personnages de Demain nous appartient Chloé Delcourt (Ingrid Chauvin ) et Alex Bertrand (Alexandre Brasseur). Le 28 septembre 2018, TF1 diffusera leur mariage, un événement attendu par les fans de la série qui suivent leurs péripéties depuis un an. La production a donc mis les petits plats dans les grands pour offrir une cérémonie grandiose au public comme on peut le découvrir dans le Télé Loisirs du 17 septembre 2018.

Pour commencer, la quasi-totalité du casting a été mobilisée pour l'occasion. La production et les réalisateurs ont donc dû gérer une trentaine d'acteurs au lieu de cinq et ont utilisé trois caméras (contre deux habituellement) ainsi qu'un drone. Pour le lieu, ils ont misé sur le domaine des Moures, à Villeneuve-lès-Maguelone (dans l'Hérault). "On souhaitait un épisode exceptionnel, on s'en est donné les moyens", a confié la productrice artistique Sarah Farahmand.

Du côté des costumes, il a fallu trouver LA robe qui convenait au personnage d'Ingrid Chauvin, c'est-à-dire "sincère" et "romantique". Il fallait également qu'elle lui permette de danser puisqu'une chorégraphie sur du flamenco a été créée pour l'ouverture de bal. Les deux acteurs ont donc été coachés par la danseuse professionnelle de Danse avec les stars Denitsa Ikonomova. Pour les invités, la chef costumière Joséphine Gracia a opté pour des tons "gris, rose poudré" et grège pour un rendu plus harmonieux à l'écran".

Un résultat à découvrir le 28 septembre, à partir de 19h20, sur TF1.