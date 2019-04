Demian Bichir face au suicide de sa femme Stefanie Sherk : son message déchirant

Plongé dans un terrible deuil suite à la mort de sa compagne de longue date Stefanie Sherk, qui s'est suicidée en s'immergeant dans leur piscine lestée de poids le 12 avril 2019 (repêchée par les secours, l'actrice et mannequin a succombé huit jours plus tard à l'hôpital), Demian Bichir a choisi de partager publiquement ses pensées intimes, en cette période douloureuse.

Quelques jours après y avoir fait part du décès de celle dont il partageait la vie depuis 2011, l'acteur mexicano-américain, vu au cinéma dans Che, Machete Kills, Les Huit Salopards ou encore Alien: Covenant et nommé à l'Oscar 2012 du meilleur acteur pour A Better Life, a publié le 27 avril 2019 un texte en deux parties et en deux langues - anglais et espagnol - sur son compte Instagram. Un texte très personnel et très détaillé qui aborde le sujet de la dépression...

A mes yeux, Stefanie était la femme parfaite

Demian Bichir commence par y expliquer, pour ceux qui ne le sauraient pas, le processus de médecine légal qui est presque systématiquement mis en oeuvre aux Etats-Unis lorsqu'une personne jeune décède à l'hôpital, de manière à établir la cause de la mort. "Cette information tombe ensuite dans le domaine public", résume-t-il en faisant allusion à la révélation du suicide de son épouse. Et d'enchaîner : "C'est avec courage, dignité et amour pour notre Stefanie que nous confirmons cette information. Nous espérions avoir un peu de temps pour nous en remettre et faire notre deuil avant d'aborder ce problème qui affecte beaucoup trop de gens dans le monde. C'est un mal sérieux et, dans bien des cas comme le nôtre, invisible qui accule des êtres humains dans un endroit effroyablement sombre. La dépression a pris la vie de beaucoup de personnes magnifiques, merveilleuses, talentueuses, comme ma femme bien-aimée, Stefanie. Le cauchemar que nous avons vécu ces derniers jours ne se dissipera que si nous réussissons à amener notre chagrin et notre douleur dans le monde pour en faire un important message de sensibilisation dans l'espoir de sauver des vies. Bien dans choses seront évoquées, je vous le garantis, de la manière mystérieuse dont l'esprit humain fonctionne à celle, terrible, dont notre système de santé est en échec. Les chemins tortueux avec lesquels nous devons tous nous débrouiller, nous les acteurs. Et aussi, au beau milieu de ce cyclone émotionnel, comment nous avons pu trouver une incroyable compassion de la part de médecins, infirmières, travailleurs sociaux, urgentistes, policiers, ainsi que la sympathie d'autres humains vivant la même souffrance."

Annonçant de plus amples développements dans les jours à venir, Demian Bichir se concentre dans la partie deux de sa prise de parole sur la perte de sa chère compagne : "Premièrement, Stefanie était une fille extraordinaire, une soeur aimante et généreuse, une amie géniale et drôle, une actrice digne, élégante et talentueuse, et un être humain doué d'empathie. Pour moi, elle était la femme parfaite. Mon âme soeur. Ma meilleure amie. Elle m'a rendu meilleur, à tous points de vue. Je suis tombé sous son charme ensorcelant dès la toute première fois que mes yeux se sont posés sur elle. Et elle faisait le même effet à tous ceux qui ont eu la chance de la connaître. Deuxièmement, nos chères familles et moi-même sommes dévastés par cet événement puissant qui a changé notre vie pour toujours. Nous vous demandons respectueusement de nous permettre de faire notre deuil dans la paix et l'intimité en ces moments tristes et difficiles. Tout ce qui concerne ce sujet sera publié ici même. Nous voulons tous vous remercier pour votre soutien affectueux et vos mots d'encouragement et de solidarité. La vie et l'oeuvre de Stefanie étaient bien plus importants que ce qui a fait qu'elle nous a quittés si tôt. On t'aime du fond du coeur, Stefanie Sherk."

Intrusion...

Hélas, l'appel de Demian Bishir au respect de son deuil n'a pas été entendu - ou respecté - par tout le monde : quelques heures plus tard, il publiait une vidéo dans laquelle il confronte des reporters faisant le pied de grue devant son domicile... Il en profite pour signaler que la propriété est équipée d'un système de vidéosurveillance et que toutes les mesures légales appropriées seront prises si nécessaire.