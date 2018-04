Denis Brogniart et son "Ah" collector : "J'en joue et j'en rajoute maintenant"

Depuis 2002, Denis Brogniart est aux commandes de Koh-Lanta, sur TF1. Et très vite, certains téléspectateurs ont remarqué un tic de langage. Régulièrement, l'animateur de 50 ans lançait des "Ah !" étonnés et sonores. Un jour, un internaute s'est alors amusé à faire un remix de cette exclamation, la rendant virale.

Une situation qui a beaucoup amusé Denis Brogniart comme il nous l'a confié : "Ça m'a surpris. J'ai quelques autres tics de langage qu'on m'avait fait remarquer, mais personne ne m'avait parlé de ce 'Ah' et même moi je ne m'en était jamais rendu compte. Il a fallu ce remix très sympa et drôle fait par un internaute pour que ça devienne viral (...) et même détourné."

Depuis, le fervent défenseur de Clémentine de Koh-Lanta All Stars n'hésite pas en rajouter : "J'en joue maintenant et j'en ai même rajouté quelques-uns à la présentation et la voix off."

