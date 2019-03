Denis Brogniart, la sexualité dans Koh-Lanta : "Il y a des préservatifs..."

De passage sur le plateau de Quotidien (TMC) pour faire la promotion de la nouvelle édition de Koh-Lanta sur TF1, Denis Brogniart a été invité à évoquer la libido des candidats... et le matériel mis à leur disposition dans cette éventualité.

Face à un Yann Barthès malicieux, l'animateur de 51 ans a expliqué : "Il ne se passe rien ! Il y a des préservatifs au cas où, dans le kit de survie, mais la boîte ne sert jamais." Et Denis Brogniart de poursuivre avec humour : "On regarde la date de péremption et on les remet d'une année sur l'autre, vu que les candidats ne s'en servent pas." Une sortie qui a provoqué les rires en plateau.

Au printemps 2017, sur le plateau de C à vous sur France 5, Denis Brogniart évoquait déjà cette question. "Ils ont une boîte, je pense que c'est une boîte de dix préservatifs par équipe. Donc dans l'absolu quand il y a six personnes dans une équipe, certains peuvent en utiliser deux. (...) Mais je vais vous poser une question, vous allez comprendre et sans doute répondre à la place des candidats : 'Est-ce que vous vous imaginez affamés et sales ? Est-ce que vous pensez que votre libido serait à ce moment-là au max ?' Franchement, la libido des candidats est très faible, ça n'empêche qu'il y a de temps en temps quelques rapprochements mais qui se passent souvent après." Benoît et Jesta, bientôt parents, peuvent en témoigner...