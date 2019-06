Dennis Quaid, 65 ans, en couple avec Laura Savoie, une étudiante de 26 ans

Dennis Quaid aime les jolies blondes. Photographié à la sortie du restaurant Craig's à Los Angeles, l'acteur était accompagné d'une très jolie créature le 14 mai 2019. Leur relation semble clairement amoureuse puisque Dennis Quaid tenait fièrement et fermement sa main devant les photographes. Cette jeune femme a été identifiée par les médias américains : elle s'appelle Laura Savoie et serait âgée de 26 ans. Originaire de Saint-Louis (Missouri), elle n'en est pas à son premier acteur connu puisque c'eest l'ex de l'acteur Jérémy Piven (53 ans).

Les hommes préfèrent les blondes...

Étudiante diplômée de l'Université Pepperdine, où elle a été l'une des meilleures de sa promo, mais aussi titulaire d'une maîtrise obtenue à l'Université Notre Dame, Laura Savoie, selon le magazine People, étudie désormais pour l'obtention d'un doctorat en comptabilité à la McCombs School of Business de l'Université du Texas. Dennis Quaid et Laura Savoie se fréquentent depuis quelques mois, note la publication américaine, et Laura Savoie aurait déjà publié quelques photos avec Dennis Quaid sur son compte Instagram (privé). L'une d'entre elles serait un cliché où le couple pose enlacé, avec pour légende : "Jamais été aussi heureuse."

De son côté, Dennis Quaid a un beau palmarès et toutes ses conquêtes sont... blondes, bien sûr. Il s'est récemment séparé du mannequin Santa Auzina (32 ans). Auparavant, il était marié à Kimberly Buffington, mère de ses jumeaux Thomas et Zoe, 11 ans. Il également été marié (de 1991 à 2002) à Meg Ryan, avec laquelle il a eu un fils, Jack, 27 ans, et à PJ Soles (de 1978 à 1983). Interrogé par Metro sur les relations sentimentales, Dennis Quaid a déclaré : "Après votre séparation, après la fin de votre relation, les émotions jadis enflammées s'apaisent au fil des ans et vous les oubliez complètement. Ensuite, vous regardez en arrière avec affection."