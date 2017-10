Diam's, son retour engagé : Elle se lance dans une nouvelle aventure

Diam's propose également le lien de sa campagne participative qui a déjà 3 500 euros sur les 30 000 espérés. "Je n'ai jamais cessé d'écrire. D'ailleurs avant même Diam's ce qui m'a toujours vraiment plu c'est de prendre la plume. Il m'arrive souvent de noter quelques rimes qui me viennent en tête...L'idée de toutes les compiler et d'en écrire de nouvelles dans un agenda me plaisait. C'est donc le premier produit de ma marque qui sera proposé, avant l'ouverture officielle de ma boutique et le lancement de nouvelles collections dans des univers aussi variés que le prêt-à-porter, la bagagerie ou les accessoires de mode et de décoration", écrit-elle sur cette page.

Diam's rappelle également le but de son association fondée après plusieurs voyages en Afrique. Touchée par la détresse des enfants, elle a choisi de s'investir sur le terrain en créant un orphelinat. Elle ambitionne de lancer de nouvelles opérations humanitaires plus vastes pour les enfants démunis. L'ex-rappeuse est elle-même maman de deux enfants Maryam, née au printemps 2012 et Abraham, né en 2015 de son mariage avec l'ex rappeur franco-tunisien, non-voyant, Faouzi Tarkhani.