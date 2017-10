Diam's est "heureuse dans sa vie", son amie Vitaa l'assure

Vitaa connaît Diam's depuis plus de dix ans. Leur amitié perdure malgré le changement radical de vie de Mélanie Georgiades, le vrai nom de Diam's, qui a soudainement mis fin à sa carrière en plein succès. Restée très proche de l'ancienne rappeuse, Vitaa se confie de temps en temps sur leur grande complicité, comme tout récemment auprès de téléstar.fr.

Invités au Concert pour la tolérance organisé le 14 octobre dernier à Agadir, au Maroc, nos confrères ont recueilli de nouvelles confidences de la chanteuse de 34 ans. Si l'interprète de Peine et Pitié ne s'épanche pas sur le sujet, elle assure avoir avoir toujours des nouvelles de la très discrète Diam's. "Diam's est mon amie. On est en contact au quotidien. C'est une amie qui est heureuse dans sa vie. Le démarrage de ma carrière s'est fait avec elle et être encore en contact avec elle aujourd'hui, je trouve ça magique", confie-t-elle. Également proche de Stromae, avec qui elle a collaboré pour son dernier album J4m, Vitaa leur trouve une certaine ressemblance dans leurs caractères. "Elle me fait un peu penser à Stromae d'ailleurs, et je lui ai dit", avoue l'artiste au grand coeur qui se mobilise souvent pour les causes qui lui semblent importantes. Elle a participé à la sixième édition du concert caritatif Leurs voix pour l'espoir organisée 12 octobre dernier à L'Olympia par Laurie Cholewa en présence, notamment, de la lumineuse Nolwenn Leroy et la sexy Shy'm.

Ces nouvelles confidences de Vitaa interviennent plusieurs mois après qu'elle a évoqué Diam's sur le plateau de Salut les Terriens. C'était en juin dernier. "Je ne suis pas sa porte-parole, mais c'est vrai que, dans le succès et dans la gloire, elle n'était pas heureuse. Elle a eu des moments durs. Aujourd'hui, elle est épanouie, c'est un choix de vie qu'elle a fait. Et moi je suis son amie et je suis ravie pour elle. Elle est très bien comme ça", avait-elle déclaré. En couple avec son nouveau compagnon, un rappeur aveugle répondant au nom de Faouzi Tarkhani, Diam's attendait à l'époque un nouvel enfant qui a dû naître depuis. L'ex-chanteuse était déjà maman de deux enfants, Maryam (5 ans) et Abraham (2 ans).