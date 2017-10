Shy'm sexy, Nolwenn Leroy lumineuse pour une belle soirée à L'Olympia

Comme prévu, la sixième édition du concert caritatif Leurs voix pour l'espoir s'est déroulée le jeudi 12 octobre à L'Olympia. Comme les années précédentes, le show a été animé d'une main de maître par Laurie Cholewa qui porte le projet en faveur de la recherche contre le cancer du pancréas depuis le début. L'animatrice de 36 ans, qui a fait sa rentrée sur Canal+, a perdu son papa de cette maladie il y a quelques années. La grande soirée musicale a rassemblé les artistes français incontournables du moment, mixant les générations.

Choisie pour endosser le rôle de présentatrice de Nouvelle Star version 2017, dont la diffusion débutera le 1er novembre prochain sur M6, tout récemment vue dans À l'état sauvage, Shy'm a affiché son joli ventre musclé en optant pour un top court.

Maman depuis juillet dernier d'un petit garçon prénommé Marin, fruit de son amour pour Arnaud Clément, Nolwenn Leroy a répandu sa bonne humeur à L'Olympia grâce à ses sublimes sourires. Lumineuse, l'interprète de Gemmes a partagé une belle complicité avec Laurie Cholewa qu'elle ne connaissait pas spécialement bien puisque c'était sa première participation au concert Leurs voix pour l'espoir. Vêtue de noir, avec une veste en sequins, la chanteuse a enchanté le public.

Si la majorité des artistes avait misé sur des looks sombres, Louane a préféré faire dans la couleur. De retour avec un nouvel album éponyme porté par le single On était beau, l'ancienne candidate de The Voice a retrouvé plusieurs participants de l'émission de TF1 : Slimane, gagnant de la 5e saison, le jeune Lisandro Cuxi, protégé de M. Pokora qui s'est imposé dans The Voice, saison 6, ou encore Claudio Capéo et le groupe Aracadian, tous repérés dans la saison 5.

Laurie Cholewa a également pu compter sur la participation de Vianney, Julien Clerc, Michel Fugain, Alma, Ridsa, John Mamann, des Gipsy Kings, mais aussi des animatrices Karima Charni et Cécile de Ménibus, qui ont tous permis de faire de ce sixième concert pour Leurs voix de l'espoir une jolie réussite. Tous les fonds de cette belle soirée seront reversés à la Fondation ARCAD, dédiée au cancer du tube digestif et reconnue d'utilité publique.