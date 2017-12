Diane Kruger : Mère vengeresse dans le plus beau rôle de sa carrière

À 41 ans, Diane Kruger a probablement signé la plus belle performance de sa carrière, sans nécessairement minimiser ce qu'elle a pu faire avant. Dans In the Fade, elle incarne une épouse et mère de famille dont le destin bascule lorsqu'un soir, elle perd son mari et son fils dans un attentat. Dans le deuil, elle va chercher des réponses et outrepasser la justice. Un long métrage réalisé par le talentueux Fatih Akin (Soul Kitchen, Head-On et De l'autre côté) qui a permis à la star allemande et francophone de remporter un Prix d'interprétation à Cannes en mai dernier.

C'est par l'annonce de cette récompense et les mots de Pedro Almodovar, que commence la bande-annonce, intense et étouffante, d'In the Fade. En quelques secondes, elle laisse entrevoir toute la panoplie du jeu très naturel de Diane Kruger dans ce film où elle a laissé quelques plumes (et des kilos notamment). Pour l'heure absente des nominations aux Golden Globes et SAG Awards, Diane Kruger ne désespère pas de voir son nom sortir dans la course à l'Oscar de la meilleure actrice. Et c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, tant elle le mérite.

In the Fade, dans les salles françaises le 17 janvier 2018.