Didier Deschamps indulgent après le dérapage de Lloris : "J'ai discuté avec lui"

Hugo Lloris n'a pas perdu son statut de capitaine des Spurs de Tottenham mais il aurait pu. Les dirigeants du club de Premier League et les Anglais n'ont pas du tout apprécié que le gardien de but de 31 ans se retrouve dans la rubrique des faits divers.

Après avoir passé la soirée avec d'autres joueurs français le 23 août 2018, Laurent Koscielny et Olivier Giroud dans un restaurant de Londres, Hugo Lloris a été contrôlé en état d'ivresse au volant de sa voiture lors d'un contrôle inopiné survenu aux premières heures du 24 août. Placé durant plusieurs heures en garde à vue, le sportif originaire de Nice "a été libéré sous caution et comparaîtra devant le tribunal de Westminster le mardi 11 septembre", avait rapporté un porte-parole de Scotland Yard. Si son club anglais menaçait de lui infliger une amende de 331 000 euros et de lui retirer son brassard de capitaine, le portier français avait alors pu compter sur l'appui de la Fédération française de football qui avait évoqué v "une affaire privée qui n'aurait pas d'incidence sur le prochain rassemblement de l'équipe de France". Hugo Lloris est également soutenu par Didier Deschamps.

Des êtres humains, pas des robots

Lorsqu'il a dévoilé la liste des 23 joueurs retenus pour les deux rencontres de la nouvelle Ligue des nations face à l'Allemagne (6 septembre à Munich) et aux Pays-Bas (9 septembre au Stade de France), le sélectionneur s'est confié sur l'affaire Lloris. "J'ai discuté avec lui, je ne vais pas en faire des tonnes. Il est désolé et a fait ses excuses. Il sait que ça ne doit pas arriver. Ça ne change rien à ce que je pense de lui", a assuré Didier Deschamps en conférence de presse le 30 août, déclarations reprises par Le Figaro. Le sélectionneur s'est ainsi montré indulgent envers son joueur.

L'ancien champion du monde devenu sélectionneur tolère que les membres de son effectif puissent faillir : "Ce sont des êtres humains, pas des robots. La médiatisation est magnifique quand elle est positive. Quand elle est négative, elle prend plus d'ampleur. Je ne vais pas mettre la casquette, un sifflet, la matraque. Je fais en sorte de les mettre en garde. À eux d'assumer." Assumer, Hugo Lloris l'avait rapidement fait en présentant ses excuses via un communiqué.