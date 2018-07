Didier Deschamps : La moustache d'Adil Rami ? "Elle fait peur !"

La bonne entente entre l'équipe et le coach dépasse le simple cadre du terrain et des vestiaires. Tout au long de ces semaines de compétition en Russie, les liens se sont joyeusement resserrés, notamment lors de leurs nombreux déplacements en bus : "Ils ont quand même osé mettre des chansons des années 1980, raconte Didier Deschamps. Un jour j'ai regardé Guy [Stéphan, NDLR] et je lui ai dit : 'Là, je m'inquiète, ils vont sans doute me demander quelque chose.' On a eu du Michel Fugain, du Michel Sardou." Une playlist également porte-bonheur ?