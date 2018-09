Doria Tillier et Iris Mittenaere modeuses en marge de la Fashion Week

C'est au Café de l'Homme, de plus en plus souvent utilisé comme lieu d'accueil de soirées médiatiques, que s'est tenue la présentation de la collection solaire Privé Revaux EyeWear, jeudi 27 septembre 2018, dans le chic 16e arrondissement de Paris.

Autour de Frédéric Mazeaud (président du Groupe Krys) et Jean-Pierre Champion (directeur général du groupe Krys), on a ainsi pu voir la comédienne Doria Tillier, la jolie Miss France et Miss Univers 2016 Iris Mittenaere – candidate de la 9e saison de Danse avec les stars –, l'acteur américain Jeremy Piven, Sanaa El Mahalli dite Sananas, Jade Leboeuf et son mari Stéphane Rodrigues, Nicolas Duvauchelle ou encore Michaël Cohen, le comédien et réalisateur Philippe Lacheau – dont la bande-annonce de son film Nicky Larson a été incendiée sur la Toile –, Alysson Paradis et son compagnon Guillaume Gouix, Axelle Laffont, Vincent Cassel, Ashley Benson, Clara Luciani qui a offert une prestation musicale, Tony Saint Laurent, Sidney Toledano...

Privé Revaux, qui est une marque américaine lancée en 2017 par David Schottenstein, se présente comme étant "les lunettes des stars d'Hollywood" et, effectivement, plusieurs grosses pointures américaines ont prêté leur image à la marque comme Jamie Foxx ou Hailee Steinfeld. "La marque Privé propose un choix de montures très vaste, de l'optique à la solaire polarisée ou non, disponibles en modèle homme, femme et mixte. Aujourd'hui, la collection repose sur un large choix de plus de 300 modèles paires de lunettes mode le tout à un prix attractif unique de 34,95 euros", affirme le site de la marque.

Thomas Montet