Dounia Coesens amoureuse et pacsée : elle en dit plus sur son petit ami

Dounia Coesens reste très discrète sur sa vie amoureuse. C'est d'ailleurs pour cela que les médias lui ont prêté une relation avec son ancien partenaire de Plus belle la vie Marwann Berreni, car elle dévoilait souvent des photos en sa compagnie sur Instagram. Mais la belle actrice de 30 ans ne vit pas une belle histoire d'amour avec l'interprète d'Abdel. Pour preuve, elle en a dit plus sur sa vie de couple à Télé 7 Jours.

La belle brune sera prochainement dans un épisode spécial de Camping Paradis (TF1), ainsi que dans le téléfilm de France 3 Le pont des oubliés. A cette occasion, nos confrères l'ont rencontrée pour la soumettre à leur interview Les passions cachées de... . Et Dounia Coesens a révélé être amoureuse d'un musicien prénommé Tom. Elle a aussi annoncé une grande nouvelle : "En janvier, Tom, qui est musicien, m'a proposé de nous pacser. Il m'a offert une magnifique bague en or jaune et turquoise. Elle ne me quitte plus. Car, lui et moi, on est souvent sur les routes, chacun de notre côté." Nous n'en saurons malheureusement pas plus sur l'homme qui partage sa vie.

On apprend toutefois qu'il vaut mieux qu'il n'approche pas sa belle de trop près le matin : "Je suis une dormeuse invétérée. J'ai beaucoup de mal à me lever le matin. Et ce n'est pas la peine de me prendre dans les bras à ce moment-là, je n'aime pas ça ! J'ai besoin d'une heure ou deux pour revenir à la vie et être de bonne humeur."

L'intégralité de l'intrerview de Dounia Coesens est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 13 mai 2019.