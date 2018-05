Dounia Coesens (Plus belle la vie) divine en bikini

Repos bien mérité pour Dounia Coesens. Après avoir repris les tournages de Plus belle la vie (France 3) à l'occasion du prime au cours duquel l'Enchanteur était démasqué, le 3 avril dernier, l'actrice de 29 ans s'est envolée pour les États-Unis en compagnie de son collègue Marwan Berreni.

Après Chicago et le Missouri, tous deux ont de nouveau pris la route, direction le Nouveau-Mexique. Un road trip une fois de plus partagé par les deux amis. L'interprète de Johanna Marci a d'ailleurs mis une photo qui a fait grimper la température, dimanche 13 mai 2018, sur Instagram. Dounia Coesens a posé en bikini noir et ainsi dévoilé sa silhouette de rêve. Une publication qui lui a valu une pluie de compliments.