Dropped - Mort de Camille Muffat : Denis Brogniart se sent "un peu responsable"

Le 9 mars 2015, lors du tournage du jeu Dropped (TF1), deux hélicoptères étaient entrés en collision, causant ainsi la mort de plusieurs grands sportifs – Florence Arthaud (57 ans), Camille Muffat (25 ans), Alexis Vastine (28 ans) –, mais aussi de membres des équipes d'Adventure Line Productions et des deux pilotes argentins qui se trouvaient aux commandes des appareils. Alors que de nouvelles révélations étonnantes sur le drame ont fait leur apparition, les familles des victimes ont adressé une lettre ouverte à la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes Juliette Méadel et ont donné rendez-vous au public samedi 11 mars, sur l'esplanade du Trocadéro à Paris, de 14h à 16h, afin d'honorer la mémoire des disparus.

A cette occasion, Thierry Ardisson a convié la femme politique de 42 ans sur le plateau de Salut les terriens ! (C8) hier afin d'évoquer le drame. L'occasion pour la femme politique de 42 ans de rappeler que l'enquête est en cours et que si elle n'a pu se rendre à la manifestation organisée par les familles des victimes, elle est en contact direct avec elles : "On va se voir dans les quinze prochains jours. C'est un accident collectif et ce que les victimes attendent, et ce que nous leur devons, c'est d'abord la reconnaissance de ce qu'elles ont vécu."

Denis Brogniart, également invité dans l'émission, en a alors profité pour confier qu'il était "forcément touché parce que les quatre techniciens qui sont décédés sont des gens qui travaillaient avec [lui] sur Koh-Lanta". L'animateur de 49 ans en a ensuite profité pour faire part de ses regrets concernant son amie Camille Muffat : "Je pense notamment à Camille Muffat, je suis un peu responsable de sa participation. Elle rêvait de faire Koh-Lanta et elle avait envie de se donner de nouveaux challenges après sa carrière. J'étais pas plus tard qu'il y a deux jours avec son papa au téléphone."

Et de conclure sur le sujet en disant que selon lui, l'équipe de production n'est pas en cause dans le terrible accident survenu il y a déjà deux ans : "La personne qui s'occupait de tout ce qui concerne l'organisation, c'est quelqu'un qui bosse avec moi depuis plus de dix ans sur Koh-Lanta, qui est totalement bilingue et qui a donc géré toute cette partie des hélicoptères. Je ne suis pas juge, je n'ai pas mené d'enquête, simplement ce que je peux dire c'est que jamais je ne remettrais en cause le professionnalisme de cette équipe de production."