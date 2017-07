Ed Sheeran : Son compte Twitter supprimé après son cameo surprise dans GOT

Ed Sheeran a une relation ambivalente avec les réseaux sociaux. Il y quelques jours, le chanteur anglais avait annoncé au Sun son désir de quitter Twitter, après avoir reçu une avalanche de commentaires haineux de la part des fans de Lady Gaga, qui pensaient à tort qu'il avait taclé leur idole dans une interview.

Quelques heures après son cameo surprise dans les nouveaux épisodes de la série Game Of Thrones, diffusés sur la chaîne américaine HBO dimanche 16 juillet, l'interprète de Shape Of You a finalement sauté le pas. Alors que son apparition dans la série à succès a fait débat sur le réseau social à l'oiseau bleu, le compte du chanteur de 26 ans était lui introuvable.

Les internautes ont été nombreux à s'inquiéter de cette disparition, qui n'a heureusement pas duré bien longtemps. En début de semaine, le meilleur ami de Taylor Swift faisait savoir sur son compte qu'il s'était offert les services de l'application Tweet_Delete pour faire le tri sur sa page. Ce mardi 18 juillet, il était bel et bien de retour avec un compte épuré.

D'après le DailyMail, il comptait 4 millions d'abonnés en moins et avait supprimé tous ses tweets antérieurs au 23 avril 2015. En revanche, il a précisé, dans un post publié sur sa page Instagram, qu'il ne "lirait plus rien d'autre qu'Harry Potter", sans doute en référence aux nombreuses critiques qu'il reçoit en ligne.

S'il délaisse Twitter, en revanche le chanteur reste très actif sur Instagram, où il publie régulièrement des photos.

Il a récemment annoncé qu'il ferait bientôt une apparition dans Les Simpsons, avant de reprendre quelques photos de lui de son apparition dans Game Of Thrones, n'en déplaise à ses détracteurs. Ed Sheeran, en couple avec Cherry Seaborn, a aussi ajouté une photo de sa chérie et lui "en train d'escalader des montagnes au Pérou". Parce que l'amour est sans doute la meilleure réponse à la haine.