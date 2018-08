Eddie Murphy bientôt papa pour la 10e fois à 57 ans : "Il est très heureux"

C'est officiel : Eddie Murphy et sa jolie chérie Paige Butcher attendent leur deuxième enfant ensemble : le dixième pour l'acteur de 57 ans ! Quelques jours après que le mannequin de 39 ans a été repéré avec un joli baby bump lors d'une sortie à Los Angeles, le représentant du comédien hollywoodien a confirmé le 27 août 2018 l'heureuse nouvelle dans un communiqué transmis à People. "Eddie Murphy et sa petite amie de longue date Paige Butcher sont heureux d'annoncer qu'ils attendent leur deuxième enfant pour le mois de décembre", a-t-on déclaré. Le sexe du bébé reste pour l'heure un mystère.

En couple depuis 2012 et parents d'une petite Izzy Oona (2 ans), la star américaine et le top australien sont fous de joie à l'idée d'agrandir leur famille selon leurs proches. "Ils sont très heureux. Ils voulaient donner un petit frère ou une petite soeur à leur fille. Ils vivent une vie discrète et la famille est très importante pour eux. Paige est très proche des enfants d'Eddie. C'est un moment très spécial et heureux", a-t-on confié le 30 août, toujours auprès de People.

L'interprète du Flic de Beverly Hills a eu cinq enfants avec son ex-femme Nicole Mitchell : Briana (28 ans), Myles (25 ans), Shane (23 ans) et Bella (16 ans). Il est aussi père d'Eric (né en 1989 de ses amours avec Paulette McNeely), Christian (né en 1990 de sa relation avec Tamara Hood) et enfin Angel (née en 2007 de sa brève histoire avec Mel B). Cette dernière semble être la seule avec laquelle il n'a pas vraiment de relation, comme en témoigne le portrait de famille capturé à Noël 2016 et publié sur la page Instagram de sa fille aînée.