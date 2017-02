Eddy (La Villa 2) et la cocaïne : Les attaques de TPMP l'ont "contrarié"

En pleine polémique, Eddy (Secret Story 7) peut compter sur Smaïl pour le soutenir.

"Oui, j'ai déjà fumé un joint. Oui, j'ai déjà tapé une trace. Je vais le dire ! Mais de là à dire que je suis cocaïnomane et que je tape du matin au soir, ce n'est pas vrai. (...) Moi je suis là, j'assume. (...) Oui j'ai déjà essayé. Je ne vais pas dire 'comme tout le monde', mais oui...", a récemment déclaré le candidat de La Villa des coeurs brisés 2 à Sam Zirah. Des propos qui ont rapidement fait scandale sur le Web et sur lesquels l'équipe de Touche pas à mon poste (C8) est revenue le 31 janvier.

"Je le connais très bien, c'est quelqu'un de très touchant et de très drôle mais ce qu'il vient de faire est impardonnable. On ne peut pas dire des choses comme ça. Il y a des jeunes qui l'admirent et il ne peut pas dire des choses comme ça. C'est à cause de personnes comme ça que les gens de la télé-réalité sont mis dans le même panier. Non, je n'ai jamais consommé de cocaïne et non il y a des jeunes qui n'en n'ont jamais consommé. Et à cause d'Eddy, ils peuvent essayer. Et ça, c'est pas bien", déclarait notamment Capucine Anav.

Très affecté, le meilleur ami d'Anaïs Camizuli n'a pour l'heure pas souhaité s'exprimer sur cette affaire. Smaïl s'en est donc chargé pour lui au cours d'un entretien avec le site Star 24. "Je pense qu'il l'a dit parce qu'il avait besoin de le dire. Je pense que ça lui a fait du bien, un peu comme une thérapie. Il s'est dévoilé, on a vu un Eddy entier comme il l'a toujours fait. Malheureusement, ça lui porte préjudice. Il a peut-être oublié qu'il y a des ados qui nous regardaient", a confié le brun musclé dans un premier temps.

Après quoi, Smaïl a admis qu'Eddy avait pris à coeur les critiques de TPMP et qu'il faisait tout pour lui remonter le moral : "Je lui ai dit : 'Eddy tu es quelqu'un de très fort, continue à être fort et à avancer avec cette remarque-là.' Je ne l'ai pas revu mais il avait l'air contrarié au téléphone en tout cas. (...) Je ne le lâcherai pas parce qu'il a dit ça. S'il en prend toujours aujourd'hui, je l'aiderai pour qu'il arrête."

Une déclaration qui touchera à coup sûr l'ex-candidat de Secret Story.