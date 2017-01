Moundir déçu par Eddy et ses révélations sur la drogue : "C'est pas un exemple"

Devenu célèbre après son passage dans Secret Story 7 sur TF1 en 2013, Eddy a ensuite participé aux saison 6, 7 et 8 des Anges sur NRJ12 avant de rejoindre La Villa des Coeurs brisés 2 de NT1. Si, au départ, il bénéficiait d'une image sympathique, des rumeurs de consommation de drogue ont vite entaché sa réputation... Même Moundir a pris position !

En effet, au cours d'un récent entretien accordé à Sam Zirah, Eddy a confirmé qu'il avait déjà consommé certaines substances illicites telles que la cocaïne. "Oui, j'ai déjà fumé un joint. Oui, j'ai déjà tapé une trace. Je vais le dire ! Mais de là à dire que je suis cocaïnomane et que je tape du matin au soir, ce n'est pas vrai. (...) Moi je suis là, j'assume. (...) Oui j'ai déjà essayé. Je ne vais pas dire 'comme tout le monde', mais oui..." Et de poursuivre : "Il n'y a aucun truc tabou. C'est tabou d'avoir déjà essayé ? Non, je pense que tout le monde l'a fait. Et je pense que je suis l'un des premiers à l'assumer ouvertement (...) On dirait qu'il y a mort d'homme."

Si Eddy (23 ans) a bien précisé qu'il n'incitait personne à l'imiter, ses propos ont fortement choqué Moundir (43 ans). L'animateur de Moundir et les apprentis aventuriers sur W9 s'est donc saisi de son compte Twitter personnel samedi 28 janvier afin de réagir publiquement : "Je tombe sur une interview où un candidat de télé-réalité nous dit que 'prendre de la cocaïne' c'est pas mourir bête ! Autant vivre intelligent non ? N'écoutez pas certains candidats qui prennent de la mort (drogue), soyez meilleur, dans le respect de la vie, de vos parents et de l'avenir. Surtout les amis ainsi que tous les jeunes, c'est pas un exemple ! Il ne faut jamais prendre de la merde !"

Voilà qui est dit...