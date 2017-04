Eddy (Secret Story 7) méconnaissable : Il dévoile un nouveau look !

Les candidats de télé-réalité sont de véritables pros du changement. Entre Kim Glow (Les Anges 9) qui a récemment fait refaire son booty et Eddy (Secret Story 7) qui a décidé de présenter son nouveau nez aux yeux de tous... que ce soit physiquement ou capillairement, les people sont des adeptes du changement d'apparence.

Il y a déjà quelques semaines, le jeune homme était passé sur le billard afin de subir une rhinoplastie. Pour ce faire, il s'était envolé pour la Tunisie avec l'organisme Body Travel, géré par son amie Sarah Fraisou (Les Anges). Et si le jeune homme est aussi connu pour ses expressions atypiques et sa bonne humeur qu'il l'est pour ses nombreux changements capillaires, ce n'est pas pour rien.

En véritable caméléon, Eddy a une fois de plus changé de tête. Sur son compte Instagram, il a par ailleurs dévoilé, il y a quelques heures, le résultat de son dernier passage chez le coiffeur filmé par ses proches... et ce n'est pas un simple changement de couleur que le jeune homme a subi : la Foufouna a décidé de tout couper. Bye-bye les queues de cheval et les chignons en tout genre, désormais, Eddy garde ses cheveux en l'air et il semble ravi.

Sur les réseaux sociaux, le jeune homme est fier de ce changement capillaire et n'hésite pas à le partager auprès de ses nombreux fans. Sur Instagram ou même sur Snapchat, Eddy souhaite faire découvrir au monde entier cette coupe de cheveux qui le métamorphose totalement.

WJ