Eddy (Secret Story 7) : Son changement capillaire fait sensation !

Décidément, cet Eddy est un pro du changement capillaire. Qu'il passe du long au court ou même du brun au blond, le jeune homme fait l'unanimité sur la Toile, comme l'attestent les derniers clichés qu'il a publiés sur Instagram ces derniers jours.

À l'instar des autres starlettes de télé-réalité, lorsque l'ex-Secretiste souhaite changer de look, il ne fait pas les choses à moitié. Sur les réseaux sociaux, le meilleur ami d'Anaïs Camizuli a partagé sa nouvelle coupe de cheveux qui semble en ravir plus d'un. C'est le crâne tondu et les quelques millimètres de cheveux restants décolorés en blond platine que l'ancien participant de l'émission La Villa des coeurs brisés 2 s'est affiché. Un virage à 360 degrés pour celui qui n'avait pas quitté sa crinière de rêve depuis ses débuts à la télé.

En signant ce retour fracassant sur Instagram, le jeune homme accueille l'été à sa façon. Ses abonnés, par centaines, sont sous le charme. "T'es beau je trouve que ça fait un style les cheveux comme ça", "J'adore ta nouvelle coiffure ça te va bien", "Wahouuuu topissime", "Trop beau", "Tu es largement mieux les cheveux courts", "Trop canon" ou encore "Une bombe Eddy", lit-on sous le cliché le mettant en scène face caméra. Un internaute n'hésite pas à lui affirmer qu'il est la copie conforme d'un rappeur américain : "Petit air de Chris Brown", rien que ça.

En bref, ses admirateurs valident à 100% ce changement, et on comprend pourquoi !