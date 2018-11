Elise Lucet et sa fille : La remarque qui ne passe pas

Elise Lucet, 55 ans, est une véritable figure du PAF. En effet, la journaliste est rédactrice en chef de Cash Investigation et d'Envoyé spécial, deux émissions phares de France 2. Alors qu'elle n'hésite pas à sortir les griffes à l'antenne, cela pourrait se retourner contre elle... ou contre sa fille. Dans les colonnes du magazine Marie-Claire, Elise Lucet se livre à ce sujet.

Interrogée sur l'éducation qu'elle donne à Rose, 11 ans, née de ses amours avec son mari décédé en 2011 d'une leucémie, la journaliste se braque. "Je ne vais pas beaucoup vous parler de ma fille. Je veux qu'elle vive sa vie à elle et non pas la vie de la fille d'Elise Lucet", lance-t-elle.

Bien qu'elle mette un point d'honneur à préserver sa petite Rose, l'animatrice de France 2 ne peut échapper aux remarques parfois maladroites des téléspectateurs qu'elle croise dans la rue. Après l'avoir félicitée, certains ajoutent ainsi : "Vous devriez faire attention, on a peur pour vous." Quelques mots qu'elle aimerait que sa fille n'entende pas...

Rappelons qu'Elise Lucet est loin de faire l'unanimité. Visée par des menaces, elle fait également l'objet de plusieurs plaintes. Une situation qu'elle comprend et trouve "normale" comme elle l'avait indiqué sur le plateau de C à vous (France 4) en novembre 2017. "Quand on fait des sujets sensibles, il faut s'attendre à être poursuivi en diffamation", lançait-elle.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Marie-Claire, actuellement en kiosque.