Elizabeth II : Son tendre message à son mari Philip, son hom(m)e en or

Dans l'après-midi du lundi 25 décembre 2017, après avoir assisté à la messe de Noël - faisant au passage le bonheur de centaines d'habitants des environs et en particulier d'une mère célibataire - puis s'être attablés autour du repas organisé par la reine Elizabeth II, le prince Charles et la duchesse Camilla, le duc et la duchesse de Cambridge, le prince Harry et Meghan Markle ainsi et les autres membres de la famille royale britannique se sont installés dans l'un des salons de Sandringham House, la résidence royale dans le Norfolk, pour un moment sacré : l'allocution télévisée de la monarque, qui a justement choisi de mettre en exergue, écoutée par ses millions de sujets, la notion de foyer. Et qui, avec une tendresse aussi inattendue qu'émouvante, a désigné le sien : son mariage avec le prince Philip.

Home selon Elizabeth II

"Il y a 60 ans aujourd'hui, une jeune femme parlait de la rapidité du changement technologique alors qu'elle présentait la première émission télévisée de son genre. Elle décrivait alors ce moment comme un jalon historique, a commencé par dire, parlant bien évidemment d'elle, la souveraine, qui a fêté cette année son 91e anniversaire. Six décades plus tard, la présentatrice a quelque peu "évolué", tout comme la technologie qu'elle décrivait. A l'époque, qui aurait pu imaginer que les gens regarderaient un jour cela sur des ordinateurs portables et des téléphones mobiles, comme certains d'entre vous aujourd'hui. Mais je suis aussi frappée par quelque chose qui n'a pas changé : le fait que, peu importe la technologie, beaucoup d'entre vous serez en train de regarder ceci à la maison. Nous considérons nos foyers comme des lieux de chaleur, d'intimité et d'amour, d'histoires et de souvenirs partagés, ce qui est peut-être la raison pour laquelle tant de gens retournent à cette période de l'année là où ils ont grandi. Il y a une simplicité atemporelle dans l'appel du foyer. Pour beaucoup, la notion de foyer va bien au-delà d'un simple bâtiment physique - ce peut être l'endroit où vous êtes né ou une ville."

Après avoir développé ce thème, la reine Elizabeth II l'a illustré en évoquant des exemples forts de résilience et d'attachement : sa rencontre, d'une part, avec rescapés de l'attentat au concert d'Ariana Grande à Manchester qui ont bravé leur traumatisme et se sont rendus quelques jours plus tard au concert de bienfaisance, "un acte fort de réappropriation du terrritoire et de la ville que ces jeunes gens appellent 'home'" ; et d'autre part, le déplacement du prince Charles dans les Caraïbes suite au passage dévastateur des cyclones et l'incendie meurtrier à Londres de la tour Grenfell, deux catastrophes qui ont mis en péril ce qu'on attend d'un foyer : que ce soit un lieu de sécurité, et même un "sanctuaire".

Le prince Philip, plus qu'un hom(m)e en or : en platine...

Son "home" à elle, Elizabeth II, c'est le couple qu'elle forme depuis plus de 70 ans avec le prince Philip, son mari depuis le 20 novembre 1947. Son refuge, son havre de paix et sa zone de sécurité. A l'occasion de leurs noces d'or, il y a vingt ans, la reine avait évoqué le soutien indéfectible de son époux : "Il a été, pour dire les choses simplement, ma force et mon étai durant toutes ces années, déclarait-elle. Moi-même comme l'ensemble de sa famille, nous avons envers lui une dette bien plus grande que ce qu'il revendiquerait ou que nous en aurons jamais conscience."

A l'occasion de ce message de Noël 2017, quelques semaines après leur 70e anniversaire de mariage et quelques mois après la retraite du duc d'Edimbourg, elle prolonge cet hommage vibrant. "Réfléchir à ces événements, dit-elle en parlant des drames évoqués plus haut, me rend encore plus reconnaissante envers les bienfaits du foyer et de la famille, et en particulier envers ces 70 ans de mariage. J'ignorais que quelqu'un avait inventé le terme "noces de platine" pour un 70e anniversaire de mariage, à ma naissance. On ne s'attendait pas, alors, à vivre si longtemps. Même le prince Philip a décidé qu'il était temps de lever un peu le pied - ayant, comme il l'a dit laconiquement, "fait sa part". Mais je sais que son soutien et son sens de l'humour sans pareil resteront tout aussi forts, à l'heure de profiter de passer du temps à Noël avec notre famille et de nous préparer à y accueillir de nouveaux membres l'an prochain." Une allusion à l'entrée dans le clan de Meghan Markle, qu'elle a même exceptionnellement conviée aux célébrations familiales de Noël bien qu'elle ne soit pas encore mariée au prince Harry, et à l'arrivée prochaine, en avril 2018, du troisième enfant du prince William et de la duchesse Catherine de Cambridge.