Élodie Bouchez et Thomas Bangalter (Daft Punk) amoureux au Stade avec leur fils

L'actrice récemment aperçue dans le film Guy, d'Alex Lutz, a toujours assuré mener une vie normale avec ses enfants, Roxan et Tara-Jay (16 ans) : "Comme nous-mêmes ne sommes pas trop sollicités, nos garçons en bénéficient. Ils vont d'ailleurs dans une école publique de quartier. On pourrait bien entendu les inscrire dans des établissements où il n'y a que des enfants comme eux, on n'a rien contre d'ailleurs, mais pour l'instant, on n'en voit pas la nécessité", avait-elle lors d'une interview accordée à Gala en juillet 2016.