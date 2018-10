Élodie Frégé dévoile une photo romantique avec son chéri Gian Marco (Bachelor)

Début septembre, on apprenait qu'Élodie Frégé (36 ans) avait retrouvé l'amour dans les bras de Gian Marco Tavani (37 ans). Un bel Italien pas inconnu chez nous puisqu'il a participé à l'émission Le Bachelor. Depuis, la chanteuse a officialisé sur tapis rouge et s'affiche librement.

Samedi 6 octobre 2018, sur son compte Instagram, Élodie Frégé a posté une photo d'elle et de son amoureux, partageant un moment romantique au restaurant Vins des Pyrénées, dans le 4e arrondissement de la capitale. Une soirée en amoureux prolongée par un passage dans le bar situé au-dessus de l'établissement, le 1905. "Best 'reflection' ever at @vinsdespyrenees @1905paris /Paris", a commenté l'interprète de La Ceinture, en légende de sa photo dévoilée à ses 57 000 abonnés.

Gian Marco, qui avait un temps des ambitions au cinéma, gère la marque familiale Ama Pure, spécialisée dans les écharpes en cachemire. Quant à Élodie Frégé elle poursuit sa carrière de chanteuse en solo ou en collaboration avec d'autres artistes. La jolie rousse est aussi une femme engagée et ainsi appelé à la mobilisation le 11 octobre en soutien à Plan international France (une fondation faisant partie du réseau Plan international qui défend les droits des enfants et l'égalité filles-garçons dans 56 pays) à l'occasion de la Journée internationale des filles.

Thomas Montet