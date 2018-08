Élodie Frégé : Pourquoi vous ne la verrez jamais dans Danse avec les Stars

Alors que la neuvième saison de Danse avec les stars s'apprête à débarquer sur TF1, Elodie Frégé a fait une révélation surprenante sur l'émission de danse. L'ancienne jurée de La Nouvelle Star (D8) a refusé d'y participer à plusieurs reprises et elle en a dévoilé les raisons lors d'une interview.

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Télé Star qu'Élodie Frégé a expliqué son choix. Selon eux, la gagnante de la Star Academy 3 a décliné sept fois l'offre de la première chaîne française. "J'adore danser et c'est une de mes passions. En revanche, participer à une émission sur TF1, avec un jury, dans une sorte de compétition, j'ai déjà donné", a-t-elle affirmé.

Élodie Frégé s'est souvent demandée si rejoindre le casting était une bonne idée pour sa carrière de chanteuse : "J'adorerais perdre six kilos et apprendre à danser le lindy hop, mais je ne sais pas si ça colle avec mes ambitions d'artiste." Aujourd'hui, la belle rousse veut entièrement se consacrer à ses projets musicaux et garnir son CV d'actrice de nouvelles expériences. "Je préfère me tourner vers le cinéma ou, pourquoi pas, écrire un livre", a-t-elle conclu.

Une interview à retrouver dans son intégralité dans le prochain Télé Star, disponible le 13 août 2018.