Elodie Gossuin et Bertrand Lacherie : Blessure, rires... Leur sortie intense

Dimanche 12 mai 2019 se déroulait la course Run my city, à Paris. Un événement auquel Elodie Gossuin a participé comme elle l'a dévoilé sur Instagram. Miss France 2001 était accompagnée de son mari Bertrand Lacherie et d'amis pour parcourir pour la première fois 15 kilomètres.

En story, elle s'est montrée complice à plusieurs reprises avec le père de ses enfants Joséphine et Léonard (5 ans), et Jules et Rose (11 ans). Et sur son fil d'actualité,une fois sa course terminée, la belle blonde de 38 ans n'a pas caché que sa course a été éprouvante.

"Visiter Paris, courir avec ses amis et son amoureux Bertrand Lacherie, s'exploser le genou, s'embrasser, se supporter, s'insulter, délirer, rire et pleurer en même temps... #Mes1ers15km #Finisher #RunMyCity #TeamBFF .Fort Boyard + 15 km = je vais dormir 40h non stop", a-t-elle légendé une photo sur laquelle on la découvre en tenue de sport, avec une genouillère pour ne pas empirer sa blessure.