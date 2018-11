Elodie Gossuin et Natalia Vodianova fêtent Mickey avec leurs amoureux

Samedi 17 novembre 2018, Disneyland Paris accueillait de nombreuses stars pour lancer les festivités des 90 ans de son personnage phare : Mickey Mouse. Parmi les invités du célèbre parc et des studios, la superbe et engagée Natalia Vodianova et Antoine Arnault, ou encore Elodie Gossuin et Bertrand Lacherie.

Michey Mouse est né le 18 novembre 1918, jour de sa première apparition sur un écran dans le court métrage en noir et blanc Steambot Willie de Walt Disney et Ub Iwerks. Quatre-vingt-dix ans plus tard, cette petite souris aux grandes oreilles représente un empire du divertissement avec ses films, ses sagas légendaires comme Star Wars et bien sûr ses parcs d'attractions à travers le monde. À l'occasion de cet anniversaire célébré aux quatre coins du globe, Disneyland Paris a lancé samedi des festivités qui dureront jusqu'au 6 janvier 2019.

Hier sur le parc, de nombreuses personnalités étaient présentes pour une célébration VIP. Alessandra Sublet et ses enfants étaient là alors que l'animatrice traverse une rupture. Il fallait également compter sur Bérénice Bejo et Michel Hazanavicius, la créatrice Chantal Thomass et ses petites-filles, le top model Natasha Poly, par ailleurs enceinte de son deuxième enfant, et sa fille Aleksandra (5 ans), l'actrice anglaise Kaya Scodelario (Pirates des Caraïbes : la Vengeance de Salazar), l'acteur Frédéric Chau, Marc Lavoine (le courant est bien passé avec Daisy), Alice Belaïdi et la danseuse étoile Dorothée Gilbert.

De nombreuses personnages Disney étaient là pour les accueillir comme Minnie et Dingo. Tous portaient déjà les couleurs de Noël, célébré actuellement au parc.