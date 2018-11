Alessandra Sublet séparée de son mari : Clément Miserez confirme leur rupture

Les jolis et généreux sourires d'Alessandra Sublet sur le tapis rouge des NRJ Music Awards puis à l'avant-première de la série télévisée La Vérité sur l'affaire Harry Quebert, avec Patrick Dempsey (diffusée à partir du 21 novembre 2018 sur TF1) ne laissaient absolument pas présager que la pétillante animatrice de 42 ans se trouvait une nouvelle fois confrontée à l'épreuve du divorce. Et pourtant.

Dans son édition du 16 novembre, Closer révèle que celle qui a repris les rênes de C'est Canteloup sur TF1 après le départ de Nikos Aliagas est séparée de son mari Clément Miserez. Ensemble depuis leur rencontre à Saint-Barthélemy en 2011, mariés depuis 2012 et parents de Charlie (6 ans) et du petit Alphonse (4 ans), l'animatrice et le producteur se sont séparés en bonne intelligence, afin de protéger leur fille et leur fils de cette séparation. Interrogé par Gala sur cette information concernant sa vie privée, Clément Miserez a accepté de lâcher un simple "Vous pouvez confirmer."

Si Alessandra Sublet et Clément Miserez ne vivent plus ensemble puisqu'elle a quitté la banlieue parisienne – où ils s'étaient récemment installés – pour rejoindre la capitale, ils passeront malgré tout les fêtes de Noël ensemble. Toute la famille s'envolera sur l'île de Saint-Barthélemy où elle a toujours eu l'habitude de se rendre à cette période de l'année.

Ce divorce n'est pas le premier pour l'animatrice qui a déjà connu cette épreuve. Elle était encore aux commandes de L'amour est dans le pré et d'Incroyable talent (M6) lorsqu'elle s'était séparée de Thomas. C'était en 2009.