Alessandra Sublet séparée de Clément Miserez après sept ans d'amour

Closer révèle en effet que l'animatrice de 42 ans et le producteur de Radar Films ne sont plus ensemble. Mariés depuis 2012 après une rencontre dans le cadre paradisiaque de l'île de Saint-Barthélemy, les parents de Charlie (6 ans) et du petit Alphonse (4 ans) ne vivent plus ensemble depuis plusieurs semaines. Une rupture sans fracas et en bonne intelligence qui a conduit Alessandra Sublet à s'installer dans un nouvel appartement situé à Paris.

Pourtant, au début du mois d'août, celle qui a repris les rênes de C'est Canteloup sur TF1 suite au départ de Nikos Aliagas avait justement confirmé avoir quitté la capitale, un choix qu'elle avait expliqué dans le magazine ELLE, dont elle faisait la couverture : "J'ai moi-même grandi comme ça, dans la banlieue lyonnaise, j'avais envie d'une qualité de vie similaire pour mes enfants, mais ça n'a rien d'un sacrifice. Je vois davantage mes amis que quand je vivais à Paris et nous ne sommes qu'à 40 kilomètres... Comme nous avons la chance de travailler en horaires décalés, Clément et moi, les trajets pour aller au boulot ne sont pas la mer à boire."

C'est très loin de l'Hexagone qu'Alessandra Sublet et Clément Miserez passeront le prochain Noël, ensemble. Pour ne pas perturber les habitudes de leurs enfants à qui ils veulent assurer une stabilité, les deux ex se rendront à Saint-Barthélemy, perdurant ainsi leur rituel. L'animatrice s'était rendue dans les Antilles françaises l'été dernier pour soutenir sa grande amie Laeticia Hallyday et en était repartie avec le même tatouage qu'elle. Alessandra Sublet et Clément Miserez ne sont peut-être plus amoureux mais comptent bien préserver leur amitié et surtout protéger leurs enfants face à l'épreuve du divorce.

Ce divorce n'est pas le premier pour l'animatrice qui a déjà connu cette épreuve en 2008. Elle était alors encore aux commandes de L'amour est dans le pré et d'Incroyable talent (M6) lorsqu'elle s'était séparée de Thomas. C'était en 2009.