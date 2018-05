Alessandra Sublet : Chemisier transparent et regards amoureux pour son chéri

Dimanche 13 mai, les stars se sont bousculées sur le tapis rouge du Festival de Cannes pour la montée des marches du film Le Grand Bain. Entre le cast cinq étoiles de Gilles Lellouche et la distribution internationale de haut vol qui l'a précédé (Carla Bruni, Marion Cotillard, Laetitia Casta, Aishwarya Rai...), les flashs ont crépité sans arrêt. Parmi les très nombreuses personnalités françaises croisées sur le red carpet, il était bien difficile de manquer Alessandra Sublet...

Il faut dire que l'animatrice télé de 41 ans a retenu l'attention grâce à deux détails. D'un part, elle était aux côtés de son discret mari Clément Miserez, un producteur de cinéma qui a défendu récemment Belle et Sebastien : Le Dernier Chapitre, L'École buissonnière et Ghostland avec Mylène Farmer à l'affiche. Les deux tourtereaux ont rayonné, et les regards pleins de tendresse d'Alessandra et son chéri en disaient long sur l'affection qu'ils se portent.

L'autre détail, c'est le look un poil détonant de la jolie quadragénaire. Exit la robe de créateur ultraglamour ou audacieuse. Alessandra Sublet a fait dans le chic casual avec un pantalon large de couleur fuchsia et un chemisier noir dont la transparence a été révélée par les nombreuses flashs.

Après quoi, la copine de Laeticia Hallyday a pris part au dîner Women in Motion organisé par Kering. Elle y arborait toujours le même look, contrairement par exemple à Laetitia Casta qui avait troqué sa robe Alexander McQueen contre une élégante robe noire fendue.