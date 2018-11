Elodie Gossuin, maman très occupée, dévoile son plus grand rêve...

Elodie Gossuin (37 ans) est une femme occupée... et ambitieuse !

Entre ses nouvelles émissions sur la chaîne 6ter, sa matinale radio sur RFM et sa vie de famille avec ses deux paires de jumeaux (Jules et Rose, 10 ans, et Joséphine et Léonard, 5 ans), la compagne de Bertrand Lacherie a un planning plutôt chargé au quotidien. Pour autant, notre ex-Miss France et ex-Miss Europe 2001 ne manque pas de projets et d'envies !

En effet, comme elle vient de l'assumer auprès de nos confrères du Parisien, Elodie Gossuin a un rêve professionnel et ne s'en cache plus. Elle aimerait beaucoup exercer sa passion pour la radio sur Europe 1 avec sa propre émission dans un futur plus ou moins proche. "Nous sommes très peu de femmes à animer des matinales et c'est ma quatrième saison consécutive. Je me remets toujours en question et je bosse comme une folle", a-t-elle tout d'abord rappelé. Et d'ajouter avec de la suite dans les idées : "Europe 1 ne m'a rien proposé concrètement, mais oui ça me ferait rêver ! C'est la radio qui m'a bercée. C'est le modèle de récompense et d'aboutissement absolu. Si je pouvais me projeter dans dix ans, avoir une tranche en journée sur Europe 1, ce serait le Graal !"

Nous lui souhaitons d'être entendue par sa station de coeur...