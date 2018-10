Élodie Gossuin, maman hyperactive : "Ça m'arrive de rentrer épuisée..."

Élodie Gossuin (37 ans), ex-Miss France et Miss Europe 2001, vit à 100 à l'heure !

Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs, la maman des jumeaux Jules et Rose (10 ans) et de Joséphine et Léonard (5 ans) a reconnu qu'entre sa vie professionnelle (sa matinale sur RFM, ses émissions pour 6ter...) et sa vie de famille, tout n'était pas toujours forcément facile !

"Ça m'arrive souvent de rentrer épuisée à la maison et de me dire : 'Quand-est-ce que je vais pouvoir prendre soin de moi et arrêter d'être au bord de la crise de nerfs ?' Je ne suis pas là le matin pour emmener mes enfants à l'école. La chance, c'est que je suis épaulée", a-t-elle confié avec beaucoup de franchise.

En effet, la femme du beau Bertrand Lacherie sait qu'elle peut compter sur son époux pour s'occuper de sa petite tribu quand elle est retenue par ses différents engagements. "Celui qui fait tourner la maison, c'est mon mari. Il est principalement père au foyer et c'est un papa superhéros !", a-t-elle assuré avec bonheur.

Côté actualité, les téléspectateurs de 6ter pourront retrouver notre populaire Élodie à la tête de l'hebdomadaire Familles extraordinaires (CProductions) à partir du 1er novembre 2018, un programme qui met en lumière des familles avec une singularité. Plus tard, l'ex-reine de beauté prendra les commandes de l'hebdomadaire Les Vacances préférées des Français (CProductions), un rendez-vous durant lequel elle nous emmènera à la découverte des lieux emblématiques des séjours en famille en France.