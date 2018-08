Élodie Gossuin topless : L'ex-"Miss Camping" dévoile une archive sensuelle

Élodie Gossuin a gâté ses abonnés sur Instagram ce 1er août 2018.

Notre ex-Miss France et ex-Miss Europe 2001 a dévoilé une archive personnelle, en noir et blanc, sur laquelle on peut la voir allongée, topless, au bord de l'eau. Le regard sexy fixant l'objectif, les cheveux humides tombant le long du visage, Élodie Gossuin savait déjà comment prendre la pose. "Été = sexy insta. Voilà voilà... mais pas mieux qu'un bon vieux dossier de #MissCamping #15 ans", a-t-elle indiqué en légende avant d'ajouter avec malice : "Je tenterai d'actualiser, ou pas."

Bien entendu, nombreux sont les internautes séduits à avoir demandé à la maman des jumeaux Jules et Rose (10 ans et demi) et Joséphine et Léonard (5 ans en octobre) une actualisation ! "Actualisée, elle serait tout aussi belle !", "Ah oui refais la même aujourd'hui... Le résultat sera aussi bien", "Ouiiii je vote pour que tu actualises !! Tu as un corps de rêve, même après 2 grossesses gémellaires !", "J'attends impatiemment l'actualisation...", pouvait-on lire parmi les premières réactions.

Il y a peine un mois, ce n'était pas topless mais en maillot de bain qu'Élodie Gossuin faisait déjà sensation sur Instagram pendant un voyage en amoureux, à New York, à l'occasion de ses 12 ans de mariage avec Bertrand Lacherie. Notre ancienne reine de beauté est comme le bon vin...