Élodie Varlet (Plus belle la vie), son personnage tué ? Sa grosse frayeur...

C'est la loi des séries ! Il arrive que des personnages doivent mourir pour relancer une intrigue...

Récemment, la comédienne Élodie Varlet (34 ans) a bien cru que les scénaristes de Plus belle la vie (France 3) avaient décidé que son heure était venue. Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs en marge du festival Canneseries, celle qui interprète Estelle a raconté son bref calvaire. "J'ai cru qu'Estelle allait mourir ! Il y avait une fausse mort dans l'intrigue. Quand j'ai lu le scénario, j'ai lu la phrase suivante : 'Cut sur Estelle, littéralement morte', je me souviens très bien du terme", s'est-elle rappelée.

Face à cette découverte à la lecture du scénario, Élodie Varlet, maman de Marcus (5 ans) et Solal (1 an et demi), a aussitôt accusé le coup. "Je lis ça et je me dis, ils ne m'ont pas prévenue, c'est dur quand même après autant de temps. Le lendemain matin, je tournais, j'en parle aux autres, je préviens le directeur d'acteurs, qui n'était pas au courant. Le département écriture avait oublié de me prévenir qu'il y avait une fausse mort !", a-t-elle raconté.

On s'en doute, avant d'être rassurée, la comédienne a passé une nuit plutôt délicate : "J'étais en train de me dire qu'il fallait que j'organise une fête de départ. Toute la nuit, je n'ai pensé qu'à mon départ, je me disais 'C'est trop triste ! Qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que je vais faire maintenant que je suis à Marseille ?'... J'ai refait toute ma vie en une nuit en pensant que mon personnage était fini."



