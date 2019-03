Elsa Lunghini, sa rivalité avec Vanessa Paradis : "Ça a été terrible et injuste"

Après la musique, le cinéma et la télévision, Elsa Lunghini se lance aujourd'hui sur les planches. La chanteuse et comédienne de 45 ans fait en effet ses débuts au théâtre Tristan-Bernard dans la comédie 2+2. À cette occasion, l'ex-enfant star a accordé une nouvelle interview au Point ce 10 mars 2019. Un entretien lors duquel l'interprète est revenue sur sa (fausse) rivalité avec Vanessa Paradis.

"Je ne comprends toujours pas pourquoi, car nous étions très différentes l'une de l'autre, il y avait de la place pour tout le monde." À 13 ans, Elsa Lunghini s'est illustrée en devenant la plus jeune chanteuse à se hisser à la tête du Top 50 avec son titre incontournable, T'en va pas. Un succès rapidement opposé à celui d'une autre jeune interprète, Vanessa Paradis, 14 ans, lorsque sort son premier tube, Joe le taxi. Pourtant, le deux jeunes filles étaient proches : "Ça a été terrible et injuste pour Vanessa, on en parlait toutes les deux. C'était déséquilibrant parce que nous étions très jeunes, se souvient alors Elsa. Cette période de l'adolescence reste un repère pour nous, on fait partie de la vie de l'une et de l'autre, ça a été tellement fort, j'ai beaucoup d'affection pour elle."

Ce n'est pas la première fois que la maman de Luigi revient sur cette querelle montée de toutes pièces. Déjà en 2015, l'ex de Bixente Lizarazu racontait à quel point cette période avait été difficile pour sa prétendue ennemie : "À l'époque, Vanessa était dans un truc très angoissé et très angoissant. Autour de moi, il y avait quelque chose de très bienveillant, tandis qu'elle, elle vivait dans un climat agressif très traumatisant. Ce qu'elle a vécu à 14 ans, je ne le souhaite à personne. Elle se faisait insulter par tout le monde. Elle sortait de scène en pleurant, c'était atroce."