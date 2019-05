Elsa Zylberstein, Jean Dujardin et Mathilde Seigner, chic trio à Cannes

La projection, hors compétition, du film Les plus belles années d'une vie, a drainé un parterre de stars sur le red carpet de la 72e édition du Festival de Cannes, le 18 mai. Les VIP se sont pressés pour venir découvrir le dernier film de Claude Lelouch.

On a ainsi pu voir Jean Dujardin, très chic en costume noir, lequel est notamment venu à Cannes pour défendre son propre film Le Daim, présenté en compétition à la Quinzaine des réalisateurs. Le populaire acteur a notamment pris la pose avec ses camarades de Chacun sa vie (le film de Lelouch sorti en 2017), à savoir Elsa Zylberstein, divine dans une robe noire brillante et à motifs graphiques avec une traîne de sirène de chez Azzedine Alaïa, et Mathilde Seigner très élégante en costume noir. Du même film, on a aussi pu voir Gérard Darmon, Chantal Ladesou ainsi que Christophe Lambert.

La liste des stars françaises était impressionnante et on peut citer la présence de Julie Gayet, Agnès Soral, Alex Lutz, Mélita Toscan du Plantier, Fabienne Carat (robe Christophe Guillarmé), Stéphane Fiorenza, Jimmy Jean-Louis, Caroline Receveur, les ex-Miss France Maeva Coucke et Delphine Wespiser (robe Christophe Guillarmé), Thomas Langmann et sa fille Lou, Mathieu Gallet, Daniela Lumbroso, Cédric Klapisch... Du côté des stars internationales, on a pu voir Helen Mirren, Andie MacDowell, Toni Garrn, Isabeli Fontana, Martha Hunt ou encore Camila Morrone...

Les plus belles années d'une vie, attendu dans les salles le 22 mai, était projeté hors compétition. Le synopsis, rapporté par nos confrères d'AlloCiné : "Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont l'histoire d'amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir l'amour. Aujourd'hui, l'ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire. Pour l'aider, son fils va retrouver celle que son père n'a pas su garder mais qu'il évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire où ils l'avaient laissée..."

Thomas Montet