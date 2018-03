Elton John craque sur scène : "Ce type était malpoli... Je le lui ai fait savoir"

Jeudi 1er mars 2018, Elton John se produisait en concert à Las Vegas dans le cadre de sa résidence au Caesars Palace. Au moment d'interpréter Saturday Night's Alright For Fighting, il invite ses fans à le rejoindre autour de son piano mais, ce soir-là, rien ne s'est passé comme prévu. Sur les images, on voit la star réprimander un admirateur à plusieurs reprises au cours de la chanson avant de craquer et quitter la scène... Classique Elton John !

Depuis, la vidéo fait le tour de la Toile et le chanteur britannique a tenu à, préciser ce qu'il s'était réellement passé autour de son piano. Sur Instagram, l'artiste de 70 ans raconte : "Jeudi soir à Las Vegas, un fan a mis ses mains sur les touches de mon piano pendant que je jouais et il a continué alors que je lui ai demandé d'arrêter. Il s'est ensuite étalé sur le piano pour prendre une photo, gênant complètement mon interprétation. Je fais venir des fans sur scène chaque soir quand je joue Saturday Night, c'est toujours un moment délicieux du spectacle durant lequel je les rencontre, serre leur main et les laisse m'entourer. Ils ont toujours été très courtois au fait que nous sommes au milieu d'une chanson chantée live. Ce type était malpoli, perturbateur et n'avait aucun respect pour notre spectacle. Je le lui ai donc fait savoir avant de quitter le scène le temps qu'on m'en débarrasse." *mic drop*