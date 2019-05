Elton John et Zoe Saldana : Passagers amoureux de la croisière Gucci

Le Met Gala, les défilés croisière, le Festival de Cannes et enfin le lancement de la nouvelle marque de Rihanna : la planète Mode aura vécu un mois de mai complètement fou ! Gucci l'a conclu en beauté. La maison italienne a réuni le Rocketman Elton John, Zoe Saldana et Naomi Campbell dans un prestigieux musée pour une soirée mémorable...

Après Alberta Ferretti, Prada et Chanel, Gucci a présenté sa nouvelle collection. Lundi 28 mai 2019, la marque florentine , via son directeur artistique le créateur Alessandro Michele, a dévoilé sa garde-robe pour la saison croisière 2020. L'événement a eu lieu au musée Capitolini à Rome. Elton John s'y est rendu, toujours accompagné de son mari David Furnish.

Quelques jours après sa montée des marches à Cannes et l'avant-première de son biopic à Londres, le chanteur de 72 ans était cette fois spectateur d'un autre grand rendez-vous mondain. Comme lui, l'actrice Zoe Saldana et son mari Marco Perego, les top models Naomi Campbell et Maria Carla Boscono, le rappeur A$AP Rocky ou encore l'ex-Premier ministre italien Matteo Renzi ont assisté au défilé Gucci.

Les absents ont également pu le suivre en direct, sur Facebook.