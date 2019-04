Elton John : Son ex Linda Hannon, larguée peu avant leur mariage, raconte...

A 75 ans, Linda Hannon regarde dans le rétroviseur. Et dans les souvenirs de sa vie, il y a forcément son histoire de coeur avec Elton John. En effet, avant d'assumer et vivre pleinement son homosexualité, le chanteur de 72 ans a fréquenté des femmes. Il devait même épouser celle-ci...

1970 : Elton John est en couple avec Linda Hannon et prévoit de se marier avec elle. Alors que la cérémonie se prépare, que le gâteau est choisi et que le document de mariage a été délivré, il arrête tout subitement quelques semaines seulement avant le grand jour ! L'ancienne conquête de l'artiste raconte à The Mirror comment celui-ci, ivre, est venu la réveiller à 4 heures du matin pour lui annoncer qu'il ne voulait plus se marier. "Nous étions à un mois du mariage quand il m'a secouée, sous l'emprise de l'alcool, pour me dire que c'était annulé", s'est-elle souvenue.

Linda Hannon, qui a conservé sa bague de fiançailles presque cinquante ans plus tard, relate qu'Elton John était "mutique et ronchon" du temps de leur relation. "Je n'avais aucune idée du fait qu'il était en crise avec sa propre sexualité", a-t-elle ajouté. C'est Bernie et le regretté chanteur Long John Baldry, deux amis de l'artiste anglais, qui l'auraient dissuadé de se marier, sachant la vérité sur sa sexualité. Il se dit, comme le souligne le Mail Online, que Someone Saved My Life Tonight serait un hommage d'Elton à Long John...

Elton John finira tout de même par épouser une femme, en 1984 : la technicienne du son d'origine allemande Renate Blauel. Quatre ans plus tard, ils divorcent et l'interprète de Your Song fait enfin son libérateur coming out. Depuis, Linda Hannon a divorcé, est mère de trois enfants et habite au Texas. De son côté, Elton John a épousé son compagnon de longue date David Furnish et ils sont les parents de deux enfants : Zachary (8 ans) et Elijah (6 ans).

Les confidences de Linda Hannon interviennent alors que la machine promo se met en place autour de Rocketman, le biopic d'Elton John (incarné à l'écran par Taron Egerton) attendu dans les salles le 29 mai. Quant au chanteur, il poursuit sa tournée d'adieu baptisée Farewell Yellow Brick Road.

Thomas Montet