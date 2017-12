Elton John "triste et choqué" : sa mère est morte

Malgré sa relation tumultueuse avec sa maman Sheila Farebrother, le chanteur britannique Elton John a pris un sacré coup en apprenant sa mort, ce lundi 4 décembre 2017. Elle avait 92 ans.

Sur Instagram, il a posté une photo et un message touchant. "Si triste de vous dire que ma mère est morte ce matin. Je l'avais vue pour la dernière fois lundi dernier [le 27 novembre, ndlr] et je suis sous le choc. J'espère que tu feras un voyage en toute sécurité maman. Merci pour tout. Tu vas tellement me manquer. Je t'aime, Elton", a écrit l'artiste de 70 ans. Le post de l'interprète de Candle in the Wind a été "liké" des milliers de fois par ses fans, qui lui ont apporté leur soutien et leurs condoléances.

Elton John et sa maman Sheila Farebrother n'avaient repris contact qu'il y a environ deux ans, après pas moins de huit années de brouille ! Le chanteur avait coupé les ponts avec elle car elle avait refusé, malgré ses demandes, de ne plus parler à d'anciens collaborateurs et amants à lui. En outre, Sheila n'aimait pas le nouvel entourage de son fils et n'a jamais caché le peu d'affection qu'elle avait pour le mari du chanteur, David Furnish.

L'interprète de The Bitch is Back, un titre qu'il avait exceptionnellement repris sur scène à Las Vegas pour tacler sa mère, était toutefois heureux d'avoir repris contact avec elle. Il avait ainsi partagé un autre cliché à l'occasion de la fête des Mères.