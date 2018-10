Emeric (L'amour est dans le pré) : Ce qui l'empêche d'aller trop vite avec Lucie

Lundi 8 octobre 2018, M6 dévoilait un nouvel épisode de L'amour est dans le pré, l'émission romantique qui aide des agriculteurs à trouver l'amour. Les téléspectateurs découvraient alors la suite des péripéties de Emeric, apiculteur et producteur de sapins de 32 ans. Ce dernier, surnommé le beau gosse du programme après avoir reçu le nombre record de courriers, a enfin fait son choix parmi les deux prétendantes invitées sur son exploitation : Lucie et Clémentine. Et c'est finalement à la bordelaise de 28 ans et passionnée de perroquets qu'il a décidé d'ouvrir son coeur, laissant ainsi repartir Clémentine bredouille avec qui il n'avait pas réussi à se montrer séducteur.

Pour autant, les choses n'avancent pas beaucoup plus vite avec Lucie. En tête-à-tête pour le reste du séjour, Emeric a visiblement du mal à se laisser aller. Lors d'une interview pour Télé-Star, il explique les raisons derrière les débuts de cette relation timide : "Quand Lucie s'installe chez moi, je ne veux pas aller trop vite. C'est quand même compliqué d'embrasser quelqu'un au bout de deux jours."

Aussi, papa d'une petite fille de 6 ans prénommée Marine qui regarde l'émission, Emeric ne voulait pas s'emballer : "J'aurais pu lui présenter Lucie et Clémentine sans angoisse. Je savais que ça collerait entre elles. Mais j'ai toujours mis un point d'honneur à ne jamais lui présenter mes conquêtes jusqu'à trouver la bonne personne."

Une belle "preuve d'amour" comme il le souligne pour celle qui partagera le reste de sa vie : "Si je présente mon amoureuse à ma fille, c'est que je suis sûr de mon choix."

