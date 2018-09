Émeric (L'amour est dans le pré) : Ses prétendantes font le buzz sur la Toile

Émeric a tout pour plaire. Surnommé "le beau gosse" de cette nouvelle saison de L'amour est dans le pré, le producteur breton de miel et de sapins de 32 ans n'arrive pourtant pas à trouver l'amour. Lors de l'épreuve incontournable des speed dating diffusée lundi 10 septembre 2018 sur M6, il espérait donc avoir un coup de coeur parmi les dix jeunes femmes qu'il avait sélectionnées.

Ce fut visiblement le cas : le petit coeur de notre agriculteur s'est rapidement emballé pour deux jolies brunes, Lucie et Clémentine. Et pour cause, en plus d'avoir une personnalité qui correspond à ses attentes, elles ont chacune à un physique de rêve, comme en témoignent leurs comptes respectifs sur Instagram.

Lucie, 31 ans, est une pétillante Bordelaise qui a la particularité d'être passionnée par les perroquets (elle en possède une dizaine). Sur les réseaux sociaux, Lucie n'hésite jamais à s'afficher avec ses animaux de compagnie aux plumes colorées mais pas seulement. La jeune femme est également adepte des voyages et surtout des plages des quatre coins du monde où elle peut s'accorder des moments de détente en bikini. Le meilleur moyen pour dévoiler sa silhouette impeccable et laisser apparaître ses imposants et nombreux tatouages.