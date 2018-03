Émilie Dequenne, in love, vit une belle aventure avec son mari Michel Ferracci

Pour la première fois, la comédienne Émilie Dequenne va collaborer avec son époux, Michel Ferracci ! L'actrice dernièrement vue dans l'acclamé Au revoir là-haut et le comédien qu'on a pu voir dans Braquo jouent dans la série de six épisodes pour France 2, À l'intérieur. Ce thriller suit les pas d'une jeune enquêtrice qui doit élucider une affaire dans un hôpital psychiatrique où chaque patient est un suspect potentiel, a confié le producteur Denis Carot à Sud-Ouest. C'est ainsi que le couple s'est retrouvé devant la caméra du Belge Vincent Lannoo (à qui l'on doit Trépalium) à Angoulême en ce mois de mars.

Tout roule pour l'actrice belge révélée par les frères Dardenne dans Rosetta ! La maman de Milla (16 ans, dont le père est Alexandre Savarese) s'était confiée dans So Film en 2015 sur son amoureux Michel Ferracci, rencontré dans le Cercle Wagram où elle jouait au poker.

"C'était son cercle, il était directeur là-bas. Mais il est comédien maintenant. Il a complètement arrêté. En fait, il a quitté le cercle pour être comédien au moins trois ans avant que les ennuis ne commencent. Mon mari est corse, il a l'accent, donc les metteurs en scène lui proposent le plus souvent des rôles de gangsters. C'est le manque d'imagination des metteurs en scène. Lui, il a envie de jouer d'autres choses, évidemment, mais ce n'est pas simple." Amatrice de foot, et notamment de l'OM, et de poker, Émilie Dequenne a tiré un trait sur ces deux hobbies : "En définitive, j'ai largué ces deux passions, mais j'ai gardé l'homme !"