Émilie Fiorelli enceinte et très agacée : Coup de gueule contre les "gogoles"

Émilie Fiorelli et son amoureux M'Baye Niang sont aux anges. La raison ? La grande gagnante de Secret Story 9 (NT1) et le footballeur attendent leur premier enfant. Enceinte de sept mois, la jeune femme partage sur les réseaux sociaux son quotidien de future maman... et n'en peut plus des critiques !

En story sur Instagram, Émilie Fiorelli a alors poussé un gros coup de gueule ce jeudi 15 février 2018. "C'est la dernière fois que je me permets de fatiguer mes doigts pour vous faire passer un message ! Je fais ce que je veux durant ma grossesse ! Vos 'pseudo conseils' de 'docteur' de pacotille, je m'en tape royalement ! Vous ouvrez toujours votre bouche, les 3/4 vous n'avez même pas de gosse !", s'est-elle alors agacée. Loin de s'arrêter là, l'ancienne candidate de télé-réalité a qualifié les internautes visés de "bande de gogoles".

Bien que très agacée, la jumelle de Loïc Fiorelli a tenu à remercier les personnes bienveillantes à son égard. "Merci à toutes celles qui sont attentionnées, celles de bons conseils. Aux personnes qui prennent plaisir à me suivre. Et merci pour vos messages, commentaires d'amour. Love", a-t-elle écrit.

Pour rappel, en janvier dernier, alors qu'elle s'était rendue dans un bar à ongles pour refaire sa manucure, Émilie Fiorelli avait été interpellée par plusieurs internautes lui indiquant que mettre du vernis pendant la grossesse pouvait être dangereux. Et là déjà, elle avait fait une mise au point plutôt musclée sur les réseaux sociaux, indiquant ne pas avoir besoin de recommandations de la part d'inconnus. "J'ai déjà un gynéco et une mère pour me dire ce qui est conseillé", lançait-elle.